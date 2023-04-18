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18.04.2023, 08:00

Эстонский „шеф-повар на миллион“ Тынис Сийгур: это трудно, но, думаю, мы подтвердим звезду Гида „Мишлен“

 
Тынис Сийгур
Тынис Сийгур
ФОТО: | Noa Chef‘s Hall

О том, как хороший повар может не только умопомрачительно вкусно накормить и создать волшебную атмосферу, но и сделать для страны в целом больше, чем, скажем, даже парламентарий, журнал JANA Luxury побеседовал с Тынисом Сийгуром – бренд-шефом и совладельцем сети OKO restoranid, в которую входит один из двух ресторанов Эстонии, получивших почти год назад долгожданную звезду самого престижного в мире гастрономического гида „Мишлен“.

Тынис, вы единственный топовый повар Эстонии, который всегда уверенно говорил о своих планах получить звезду „Мишлен“.

Да, это так. Думаю, каждый повар мечтает о звезде ресторанного гида „Мишлен“, но если полагаешь, что это для тебя невозможно, трудно произнести это вслух. Я никогда не боялся говорить об этом.

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