Эстонский „шеф-повар на миллион“ Тынис Сийгур: это трудно, но, думаю, мы подтвердим звезду Гида „Мишлен“

О том, как хороший повар может не только умопомрачительно вкусно накормить и создать волшебную атмосферу, но и сделать для страны в целом больше, чем, скажем, даже парламентарий, журнал JANA Luxury побеседовал с Тынисом Сийгуром – бренд-шефом и совладельцем сети OKO restoranid, в которую входит один из двух ресторанов Эстонии, получивших почти год назад долгожданную звезду самого престижного в мире гастрономического гида „Мишлен“.