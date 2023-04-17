Изменения в работе общественного транспорта Таллинна: как добраться до порта и автовокзала

С точки зрения общественного транспорта, на весь А-терминал можно было бы поставить жирный крест – на данный момент в эту часть города не ходят ни автобусы, ни трамваи. Но добраться туда все же можно — движение общественного транспорта будет проходить через D-терминал, а затем от D-терминала к A-терминалу нужно будет пешком пройти по новому мосту. (Нажав на восклицательный знак на карте, вы сможете увидеть, где именно находится этот мост. На карте также указаны номера автобусов, которые останавливаются поблизости.)

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Трамвайные маршруты номер 2 и 4 будут закрыты с 17 апреля до 2 июля.

• Для частичной замены приостановленных трамвайных линий открыт временный трамвайный маршрут номер 6 Копли-Тонди.

• Кроме того, изменен автобусный маршрут номер 15, у которого добавилась временная остановка в аэропорту. Расписание автобуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

• У автобусного маршрута № 58 появились дополнительные временные остановки на Маяка, Сикупилли, Лубья и новая конечная остановка на Соссимяги. Расписание автобуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

• Из центра до автовокзала (или наоборот) можно доехать на автобусе номер 52, который будет курсировать между “Хобуяама“ и Юлемисте. Расписание автобуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В направлении Юлемисте: остановки „Хобуяама“, „Пронкси“, временные остановки возле Крейцвальди, 10 и 22, „Центральный рынок“, временная остановка на ул. Лубья, „Маяка“, „Сикупилли“, „Маяка пыйк“ и конечная остановка „Паэ“

В направлении Хобуяама: остановки „Юлемисте яам“, „Маяка пыйк“, „Сикупилли“, „Маяка“, „Автобусный вокзал“, „Центральный рынок“, временные остановки возле Крейцвальди, 25 и сквера Рауа, „Пронкси“, конечная остановка „Хобуяама“

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Следующие изменения в работе общественного транспорта намечены на 01.06.2023, когда будет закрыт автобусный терминал Viru Keskus. Изменения затронут автобусные маршруты № 1, 29, 40 и 48.