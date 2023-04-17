Новая эстонская авиакомпания Marabu открывает рейсы из Таллинна. Первые направления - Мюнхен и Гамбург

Авиакомпания Marabu прежде всего нацелена на немецкий рынок, но, как эстонская компания, этим летом начнет выполнять и рейсы из Таллинна. Подготовка к этому идет полным ходом. Первые направления из эстонской столицы - Мюнхен и Гамбург, куда самолеты авиакомпании будут летать чаще всего.

Обслуживать рейсы будут семь современных 180-местных самолетов А320. Среди направлений будут средиземноморские курорты Испании и Португалии, Греция, Канарские острова, Сардиния, Ибица, Пальма, Хургада и Таллинн.

Первый рейс из Таллинна в Мюнхен состоится 21 мая, а начиная с 16 июня авиакомпания начнет летать из Таллиннского аэропорта в Гамбург. Летом авиакомпания планирует открыть пассажирам всю программу полетов Marabu через транзитные аэропорты в Мюнхене и Гамбурге. Первоначально новая компания будет продавать свои авиабилеты через немецкую авиакомпанию Condor, которая будет предоставлять услуги агента по продажам.

Председатель правления Marabu Пауль Швайгер сказал: "Мы очень благодарны Департаменту транспорта Эстонии за быстрое и беспрепятственное оформление сертификата авиаперевозчика. Именно в такой оперативности и поддержке нуждается каждая начинающая авиакомпания в Европе. Также хочу поблагодарить профессионалов эстонской национальной авиакомпании Nordica и Xfly, без которых эта компания не пришла бы в Эстонию. Компания Marabu была основана именно здесь благодаря отличным авиационным знаниям, высокой культуре работы и успехам последних лет в этом деле. Как эстонская авиакомпания, мы также хотели бы этим летом летать из Таллинна и помочь привезти сюда туристов из Германии“.

В начале этого года Marabu и Nordica подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, на основании которого эстонский национальный авиаперевозчик будет предоставлять услуги использования трех своих самолетов Airbus 320neo под маркой Nordica.

"Мы рады, что c первого дня смогли предложить всестороннюю поддержку новой авиакомпании. Это международный бизнес без границ, и я надеюсь, что в будущем здесь будет создано еще больше авиакомпаний. Для Эстонии это означает хороший экспортный бизнес, новые рабочие места и, как видите, больше возможностей авиасообщения“, - сказал глава Nordica Яан Палмер.