ФОТО | Немецкий круизный лайнер уже несколько лет пришвартован в порту Ванасадам

„Это были суда компании Aida Cruises, занимающейся организацией круизов на рынке Германии. Корабли были пришвартованы, поскольку спрос на круизы в то время заметно упал, — ответила она на запрос издания Ärileht.

Один корабль до сих пор стоит в порту Ванасадам. „К настоящему времени компания Aida Cruises продала это судно, у корабля новый владелец, новые название и государство флага. Новый собственник продлил пребывание судна в Ванасадам до мая“, — пояснила Арро.

А вот как выглядит этот круизный лайнер, который готов отправиться в новые путешествия из порта Ванасадам.