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18.04.2023, 07:00

ФОТО | Немецкий круизный лайнер уже несколько лет пришвартован в порту Ванасадам

 
Kruiisilaev
Kruiisilaev
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

По словам представителя Таллиннского порта Сирле Арро, с момента первой вспышки коронавируса в столичном порту Ванасадам подолгу стояли иностранные суда.

„Это были суда компании Aida Cruises, занимающейся организацией круизов на рынке Германии. Корабли были пришвартованы, поскольку спрос на круизы в то время заметно упал, — ответила она на запрос издания Ärileht.

Один корабль до сих пор стоит в порту Ванасадам. „К настоящему времени компания Aida Cruises продала это судно, у корабля новый владелец, новые название и государство флага. Новый собственник продлил пребывание судна в Ванасадам до мая“, — пояснила Арро.

А вот как выглядит этот круизный лайнер, который готов отправиться в новые путешествия из порта Ванасадам.

Kruiisilaev
Kruiisilaev
Kruiisilaev
Kruiisilaev

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