18.04.2023, 07:00
ФОТО | Немецкий круизный лайнер уже несколько лет пришвартован в порту Ванасадам
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам представителя Таллиннского порта Сирле Арро, с момента первой вспышки коронавируса в столичном порту Ванасадам подолгу стояли иностранные суда.
„Это были суда компании Aida Cruises, занимающейся организацией круизов на рынке Германии. Корабли были пришвартованы, поскольку спрос на круизы в то время заметно упал, — ответила она на запрос издания Ärileht.
Один корабль до сих пор стоит в порту Ванасадам. „К настоящему времени компания Aida Cruises продала это судно, у корабля новый владелец, новые название и государство флага. Новый собственник продлил пребывание судна в Ванасадам до мая“, — пояснила Арро.
А вот как выглядит этот круизный лайнер, который готов отправиться в новые путешествия из порта Ванасадам.