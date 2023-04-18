ФОТО | Какая красота! Отреставрированный замок Пылтсамаа готовится к открытию

По состоянию на сегодняшний день в замковом комплексе реконструированы и законсервированы привратный домик, здание конвента и замковая башня. Кроме того, будет приведен в порядок двор замка и построена новая сцена.

У башни замка появился купол, как это было в свое время – на рубеже XIX и XX веков.

У башни замка появился исторический купол, как это было в свое время – на рубеже XIX и XX веков. С началом Первой мировой войны в замке разместились военные, которые по стратегическим соображениям снесли деревянную часть башни.

В ходе реставрационных работ у всех стен замка установили специальные укрепляющие опоры с целью избежать обрушения стен.

Теперь туристы смогут посетить реконструированный привратный домик, который более 80 лет стоял в руинах. Осмотреть можно будет и законсервированные руины здания конгресса, а также сохранившийся доступ к подвалам и замковой башне.

Орденский замок Пылтсамаа (или Schloss Oberpahlen) был возведен в 1272 году Ливонским орденом на берегу реки Пылтсамаа в качестве оборонительной крепости. В 1570—1578 годах здание замка служило официальной резиденцией принца Магнуса, который вместе с царём Иваном Грозным стремился создать Ливонское королевство. Замок несколько раз разрушали и перестраивали, после Второй мировой войны большая часть замка лежала в руинах.

Работы по благоустройству нового посетительского центра замка Пылтсамаа близятся к завершению. В связи с этим:

В весенне-летний период будут проводиться наружные строительные и ландшафтные работы.

Музей Пылтсамаа и сувенирный магазин будут закрыты с 15 мая по 1 июня. Будет проходить переезд в новое здание, прием туристических групп в этот период ограничен.

Новый посетительский центр (включая привратную башню, замковую башню, здание конвента и винный погреб-ресторан) будет открыт для посетителей со 2 июня 2023 года. Следите за режимом работы на сайте.