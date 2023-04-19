19.04.2023, 07:00
Отдых станет дороже, чем в соседних странах! Туристический сектор Ида-Вирумаа о повышении налогов: пострадают все(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Туристический кластер Ида-Вирумаа направил правительству обращение по поводу запланированного повышения налогов. Сектор требует провести анализ воздействия.
Нынешняя ситуация в сфере туризма не заслуживает похвалы. В 2020 и 2021 годах общий убыток составил 39 миллионов евро. Данные за прошлый год еще не обнародованы, но уже ясно, что на сектор сильно повлиял энергетический кризис. „Ситуация в Ида-Вирумаа самая проблемная, потому что мы потеряли основной внешний рынок - Россию, а вместе с ней и почти четверть туристов. Выход на финский рынок даже при нормальных обстоятельствах занял бы годы, но с ростом цен это уже нереально“, — говорится в обращении.