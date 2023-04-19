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19.04.2023, 07:00

Отдых станет дороже, чем в соседних странах! Туристический сектор Ида-Вирумаа о повышении налогов: пострадают все

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Meresuu - один из самых популярных спа-отелей Эстонии. Сможет ли он удержаться на плаву?
Meresuu - один из самых популярных спа-отелей Эстонии. Сможет ли он удержаться на плаву?
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Туристический кластер Ида-Вирумаа направил правительству обращение по поводу запланированного повышения налогов. Сектор требует провести анализ воздействия.

Нынешняя ситуация в сфере туризма не заслуживает похвалы. В 2020 и 2021 годах общий убыток составил 39 миллионов евро. Данные за прошлый год еще не обнародованы, но уже ясно, что на сектор сильно повлиял энергетический кризис. „Ситуация в Ида-Вирумаа самая проблемная, потому что мы потеряли основной внешний рынок - Россию, а вместе с ней и почти четверть туристов. Выход на финский рынок даже при нормальных обстоятельствах занял бы годы, но с ростом цен это уже нереально“, — говорится в обращении.

Планируемое изменение налоговой ставки приведет к повышению цен в Нарва-Йыэсуу как минимум на 12%, стоимость номера составит 145 евро. Для сравнения: стоимость номера в спа Юрмалы составляет 136 евро, в спа финского города Иматра – 130 евро. В туристическом кластере Ида-Вирумаа считают, что запланированное изменение будет иметь негативные последствия.

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