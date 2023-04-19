Хотите летать? Прочитайте, на что в первую очередь нужно обратить внимание при покупке билетов через сайты-посредники!

На европейском рынке много разных посредников. Эстонцам среди них более известны: Kiwi.com, kissandfly.at, mytrip.com, ticket.ee, gotogate.com и edreams.com. В прошлом году в консультационный центр потребителей ЕС при TTJA с проблемами, связанными с авиабилетами, приобретенными через платформы, обращались около 60 раз. Проблемы, с которыми обращаются потребители, купившие билеты на сайтах-посредниках, в целом, схожи с традиционными жалобами по авиаперевозкам. Однако в данном случае разрешение жалобы в пользу потребителя является более сложным, а иногда департамент не в состоянии помочь потребителю, так как посредник не нарушал заключенный с потребителем договор.

Сколько договоров я на самом деле заключаю?

Если потребитель покупает авиабилеты непосредственно на сайте авиакомпанией, отвечающей за перелет, он заключает с авиакомпанией один договор. В случае покупки билета через платформу, заключаемых договоров больше.

Например, Kiwi.com, портал авиабилетов, зарегистрированный в Чешской Республике, объяснил ситуацию с жалобами потребителей следующим образом: Kiwi.com – это маклер, который выступает посредником при перевозках между авиакомпаниями и потребителями, в соответствии с пожеланием клиента. Потребитель заключает договор о посреднических услугах, который регулируется общими условиями Kiwi.com. Кроме того, через Kiwi.com пассажир оформляет договор перевозки, заключенный между пассажиром и авиаперевозчиком. Договоров перевозки может быть несколько, в зависимости от того, какое количество перевозчиков и билетов нужно для прибытия в конечную точку рейса.

Если каждый полет прошел без заминок, то все будет хорошо. Однако если один из рейсов задерживается или отменяется, у потребителя возникают проблемы с другими рейсами, если они приобретены через посредника, поскольку договоры перевозки, связанные с другими рейсами, остаются в силе.