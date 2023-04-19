19.04.2023, 09:28
В Италии собираются ввести большие штрафы за порчу исторических памятников
ФОТО: Photo by Chris Czermak on Unsplash
В Италии собираются ввести крупные штрафы за порчу и осквернение памятников культуры. Соответствующий законопроект поступил на обсуждение в парламент страны.
Нарушителям будут выписывать штрафы от 10 тысяч до 60 тысяч евро. Вандалы тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщает Euro-pulse.
Законопроект, предложенный министерством культуры, выдвинули после громких актов вандализма, устроенных климатическими активистами. Например, ранее в этом месяце члены группы Ultima Generazione покрасили воду в римском фонтане Баркачча в черный цвет.