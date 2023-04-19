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19.04.2023, 09:28

В Италии собираются ввести большие штрафы за порчу исторических памятников

 
ФОТО: Photo by Chris Czermak on Unsplash

В Италии собираются ввести крупные штрафы за порчу и осквернение памятников культуры. Соответствующий законопроект поступил на обсуждение в парламент страны.

Нарушителям будут выписывать штрафы от 10 тысяч до 60 тысяч евро. Вандалы тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщает Euro-pulse.

Законопроект, предложенный министерством культуры, выдвинули после громких актов вандализма, устроенных климатическими активистами. Например, ранее в этом месяце члены группы Ultima Generazione покрасили воду в римском фонтане Баркачча в черный цвет.

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