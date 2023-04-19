Эпические виды, Скала и обезьяны: почему стоит посетить Гибралтар этим летом

„Гиб“, как его называют некоторые местные жители, уже более трех столетий является заморской территорией Великобритании. И самое важное, что отличает его от Туманного Альбиона – это погода. Весной температура воздуха в Гибралтаре держится на уровне 20 градусов, а летом достигает еще более высоких температур (не переходя при этом отметку в 30 градусов), что делает его идеальным местом для того, чтобы загореть, но не перегреться.

Чем лучше всего заняться в Гибралтаре?

Прилет в аэропорт Гибралтара задает тон всей поездке. Помимо того, что приземление самолета в аэропорту Гибралтара само по себе является уникальным опытом, ваше прибытие на заморскую территорию Великобритании буквально остановит движение (нет, серьезно).

Главная дорога на полуостров пересекает взлетно-посадочную полосу, поэтому автомобилям и пешеходам часто приходится ждать, пока самолеты приземлятся или взлетят, прежде чем они смогут перебраться на другую сторону. Но в Гибралтар прилетают не только за этим. И вот чем здесь можно заняться еще.

Поднимитесь по канатной дороге на вершину Скалы

Первым пунктом любой поездки в Гибралтар должно быть посещение канатной дороги на вершину Скалы.

Подъем на вершину занимает шесть минут, а виды трех стран и двух континентов, открывающиеся с террас на верхней станции, стоят того, чтобы подняться. Помимо анклава внизу и окрестностей Коста-Дель-Соль в Испании, вы можете посмотреть через Гибралтарский пролив на Марокко.

Верхняя станция также является одним из мест обитания знаменитых жителей скалы – берберийских макак. К туристам макаки привычные, но кормить их точно не следует – могут напасть и попытаться отобрать не только еду, но и все, что плохо лежит. Поэтому лучше прятать все в сумки-рюкзаки и не провоцировать животных.

Пообщайтесь с макаками в „Логове обезьян“ (Apes Den)