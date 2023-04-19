Большинство таллиннцев хотели бы видеть в столице больше туристов(1)
Число зарубежных туристов в Таллинне возрастает, более половины горожан считает, что их могло быть больше. С точки зрения будущего международного туризма в Таллинне важно развивать деятельность, направленную на повышение привлекательности города как туристического направления, а также сохранять стабильную экономическую среду, направленную на рост конкурентоспособности.
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, целью города является планомерное развитие туризма. „Оживлению туризма способствует мера поддержки конференц-туризма, которая привлекает в город больше туристов, посещающих конференции, и повышает конкурентоспособность города как туристического направления. В результате двух туров выделения субсидий на проведение международных конференций оказана поддержка проведению 19 конференций на сумму около 200 000 евро. Также из городского бюджета выделяется поддержка на проведение культурных и спортивных мероприятий, привлекающих международное внимание. В фокусе маркетинга - ближние рынки и направления с прямым сообщением“, - сказал Вимм.
Проведенный недавно опрос удовлетворенности горожан показал, что, по мнению почти половины опрошенных, Таллинн могло бы посещать больше туристов. Рост числа туристов в столице поддерживает 59%, рост числа туристов в летний период в Старом городе – 51%, а в своем районе – 49% таллиннцев. В пользу снижения количества туристов в Таллинне высказались 3-6% опрошенных. Если в годы кризиса, вызванного распространением коронавируса в 2020-2021 гг., возросла поддержка роста числа туристов, то в 2023 году, когда ограничения на путешествия значительно сократились, а число туристов возрастает, количество таллиннцев, поддерживающих рост числа туристов, также уменьшилось.
Среди опрошенных таллиннцев 94% считают позитивным влияние зарубежных туристов на городскую жизнь в различных аспектах, при этом больше всего преимуществ видят для экономики и предпринимательства. По мнению большинства таллиннцев (83%), зарубежные туристы оказывают положительное влияние также на культурную жизнь и возможности для проведения досуга, а также на атмосферу и условия для развлечений (80%), на качество жизни (71%), а также на городскую инфраструктуру (70%). Около 51% таллиннцев видят положительное влияние международного туризма на сферу охраны окружающей среды и городскую природу, а 42% - на чистоту общественного пространства.
„Первый квартал этого года в туристическом секторе начался позитивно, приближаясь к уровню 2019 года, что дает основания для осторожного оптимизма. Быстрый рост цен, геополитическая ситуация и состояние международной экономики оставляют сферу туризма в довольно уязвимом состоянии, неожиданные факторы могут остановить рост в этом секторе. Независимо от этого мы оптимистично смотрим в будущий туристический сезон и надеемся, что как в этом, так и в последующие годы, Таллинн будет посещать все больше туристов“, - добавил Вимм.
Если в исследовании 2023 года оценивалось влияние международного туризма, то в прежние годы вопросы задавались в общем относительно туризма. В сравнении с 2021 годом, снизилось число горожан, которые считают влияние туризма на городскую жизнь позитивным, изменение отражается в большинстве аспектов. В то же время доля негативных оценок не возросла. В сравнении с 2021 годом в отношении части аспектов (например, охрана окружающей среды и городская природа, а также чистота общественного пространства) число негативных оценок сократилось.
В сравнении с 2021 годом возросла доля горожан, которые видят влияние туризма на Таллинн в умеренно позитивном ключе, но снизилась доля тех таллиннцев, которые оценивают влияние туризма как очень позитивное.
По заказу Таллиннского центра стратегического управления предприятие Turu-uuringute AS провело телефонный опрос таллиннцев старше пятнадцати лет. Опрос прошел в феврале и марте этого года, в нем приняли участие 803 человека.