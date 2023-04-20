В Швейцарии с аукциона за 5,3 млн долларов продан скелет самого известного динозавра

Новым владельцем динозавра по кличке Тринити стал неизвестный покупатель, „частный коллекционер из Европы“, выложивший за кости 4,75 млн швейцарских франков (порядка 5,3 млн долларов).

Высота скелета - порядка 4 м, длина - 11,6 м, так что даже в упакованном виде он представляет собой девять ящиков весьма внушительного размера. Именно в таком виде Тринити была выставлена на торги, проведенные аукционным домом Koller.

Впрочем, огромный череп динозавра на время проведения аукциона достали: он покоился у подножия подиума аукциониста.

В каталоге лот значился под именем TRX-293. В аббревиатуре легко угадывается название устрашающего ящера, а 293 - число костей, из которых составлен скелет Тринити.

Подробнее ознакомиться с уникальным экспонатом можно, полистав виртуальный каталог на сайте продавца.

Принять участие в аукционе мог любой желающий - впрочем, журналисты заранее предупреждали, что с пустыми карманами там делать нечего.

До сегодняшнего дня полный скелет тираннозавра выставлялся на торги лишь дважды - в 1997 и 2020 гг. Первый, по кличке Сью, ушел с молотка за 12,5 млн долларов. Второй - Стэн - был продан за рекордные 47,4 млн.

Tirannosaurus Rex: основные факты Размер взрослой особи мог достигать в длину 12 м;

Весил гигантский ящер до 8 тонн (примерно как девять легковых автомобилей);

Ти-рекс - один из крупнейших хищников, когда-либо обитавших на нашей планете;

В погоне за добычей этот исполин мог развивать скорость до 20 км/ч... Этого бы вполне хватило, чтобы догнать большинство людей!

Итоговая цена оказалась чуть ниже той, что прогнозировали эксперты. До начала торгов ожидалось, что сумма сделки составит не менее 5 млн франков.

Впрочем, в общей сложности - с учетом сопутствующих расходов - скелет Тринити обойдется неизвестному коллекционеру чуть дороже: в 6,1 млн долларов.

Глава отдела маркетинга аукционного дома Koller Карл Грин предположил, что причиной относительно невысокого спроса стала недостаточная для покупателей-пуристов „чистота“ экспоната. Хотя более половины полностью восстановленного скелета Тринити - это „оригинальный костный материал“.

Скелет Тринити не принадлежит какой-то одной особи, а составлен из останков нескольких тираннозавров. По счастью, череп одного из них сохранился достаточно хорошо, чтобы в него не пришлось добавлять фрагменты из других наборов.