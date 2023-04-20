В Швейцарии с аукциона за 5,3 млн долларов продан скелет самого известного динозавра(1)
Во вторник в Цюрихе прошел уникальный аукцион: на продажу - всего в третий раз в истории - был выставлен полный скелет тираннозавра.
Новым владельцем динозавра по кличке Тринити стал неизвестный покупатель, „частный коллекционер из Европы“, выложивший за кости 4,75 млн швейцарских франков (порядка 5,3 млн долларов).
Высота скелета - порядка 4 м, длина - 11,6 м, так что даже в упакованном виде он представляет собой девять ящиков весьма внушительного размера. Именно в таком виде Тринити была выставлена на торги, проведенные аукционным домом Koller.
Впрочем, огромный череп динозавра на время проведения аукциона достали: он покоился у подножия подиума аукциониста.
В каталоге лот значился под именем TRX-293. В аббревиатуре легко угадывается название устрашающего ящера, а 293 - число костей, из которых составлен скелет Тринити.
Подробнее ознакомиться с уникальным экспонатом можно, полистав виртуальный каталог на сайте продавца.
Принять участие в аукционе мог любой желающий - впрочем, журналисты заранее предупреждали, что с пустыми карманами там делать нечего.
До сегодняшнего дня полный скелет тираннозавра выставлялся на торги лишь дважды - в 1997 и 2020 гг. Первый, по кличке Сью, ушел с молотка за 12,5 млн долларов. Второй - Стэн - был продан за рекордные 47,4 млн.
Итоговая цена оказалась чуть ниже той, что прогнозировали эксперты. До начала торгов ожидалось, что сумма сделки составит не менее 5 млн франков.
Впрочем, в общей сложности - с учетом сопутствующих расходов - скелет Тринити обойдется неизвестному коллекционеру чуть дороже: в 6,1 млн долларов.
Глава отдела маркетинга аукционного дома Koller Карл Грин предположил, что причиной относительно невысокого спроса стала недостаточная для покупателей-пуристов „чистота“ экспоната. Хотя более половины полностью восстановленного скелета Тринити - это „оригинальный костный материал“.
Скелет Тринити не принадлежит какой-то одной особи, а составлен из останков нескольких тираннозавров. По счастью, череп одного из них сохранился достаточно хорошо, чтобы в него не пришлось добавлять фрагменты из других наборов.
„Для динозавра это справедливая цена, - цитирует агентство AFP комментарий Грина по итогам торгов. - Надеюсь, выставят его в каком-нибудь общественно доступном месте“.
Музейный экспонат?
Внимание мировой прессы к торгам в Цюрихе было обусловлено их уникальностью. На сегодняшний день в мире найдены в общей сложности останки лишь 32 представителей рода Tirannosaurus Rex. Число полных скелетов ископаемого хищника и вовсе можно пересчитать про пальцам.
Экспонат, сменивший во вторник хозяина, в последние годы находился в частных руках - против чего выступает ряд ученых-палеонтологов. Они настаивают, что скелеты динозавров вообще нельзя передавать в частную собственность, поскольку это может затруднить проведение научных исследований.
Но главное - это может затруднить доступ к уникальному экспонату не специалистов, а обычных людей.
По словам Кристиана Линка, отвечающего в Koller за палеонтологические лоты, в ходе подготовки аукциона покупкой Тринити интересовались представители нескольких музеев. Но в итоге скелет вновь достался коллекционеру-частнику.
Почему Тринити
По словам экспертов, найти относительно сохранившийся скелет динозавра целиком - исключительная удача, поэтому допускается „сборка“ экспонатов из нескольких наборов останков.
Именно по этой причине проданный скелет носит имя Тринити (то есть Троица): он сконструирован из останков трех особей.
Большая часть костей была найдена в Хелл-Крик и Лэнс-Крик (северо-восток США) - там же, где до того находили и других тираннозавров.