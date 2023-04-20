Авиакомпания Marabu: больше возможностей для путешествий, новые рабочие места и деньги для Эстонии

На этой неделе стало известно, что новая эстонская авиакомпания Marabu получила от Департамента транспорта сертификат авиаперевозчика и лицензию на осуществление коммерческих полетов. В Эстонии Marabu - дочерняя компания немецкой авиакомпании Condor - была зарегистрирована в конце прошлого года. А в начале этого года Marabu подписала соглашение о сотрудничестве с Nordica, которая будет предоставлять услуги использования трех своих самолетов Airbus 320neo.

Своим главным рынком Marabu видит Германию. Но, являясь эстонской компанией, будет выполнять и рейсы из Таллинна в Гамбург и Мюнхен. Среди основных направлений из Германии будут средиземноморские курорты Испании и Португалии, Греция, Канарские острова, Сардиния, Ибица, Пальма и Хургада. Первоначально Marabu будет продавать авиабилеты через немецкую авиакомпанию Condor.

На сайте Condor можно купить авиабилет из Таллинна в Гамбург на июнь за 39,99 евро

Сейчас на сайте Condor можно купить авиабилет из Таллинна в Гамбург на июнь за 39,99 евро. По такой же цене в июне можно улететь из Таллинна в Мюнхен.

Marabu возглавляет Пол Швайгер, посвятивший международной авиации много лет. В июне прошлого года после шести лет работы он ушел с должности руководителя по продажам Condor. Помимо Швайгера, юридическим представителем новой эстонской авиакомпании будет Карл Тони Фредрик Ларссон.

Компания Marabu Airlines OÜ зарегистрирована в Эстонии, ее владельцем является CD Ferienflug Hessen Holding GmbH. Настоящими бенефициарами являются Алан Бут, Падраик Доэрти и Рори Конвей. Кроме того, Marabu создала инвестиционную компанию Attestor, которая зарегистрирована в Лондоне и является акционером немецкой авиакомпании Condor Airlines.

Создание новой авиакомпании имеет большое значение