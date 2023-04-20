Авиакомпания Marabu: больше возможностей для путешествий, новые рабочие места и деньги для Эстонии
Новая авиакомпания нацелена прежде всего на немецкий рынок, но будет работать и над тем, чтобы в скором будущем открыть для жителей Эстонии всю сеть маршрутов Marabu.
На этой неделе стало известно, что новая эстонская авиакомпания Marabu получила от Департамента транспорта сертификат авиаперевозчика и лицензию на осуществление коммерческих полетов. В Эстонии Marabu - дочерняя компания немецкой авиакомпании Condor - была зарегистрирована в конце прошлого года. А в начале этого года Marabu подписала соглашение о сотрудничестве с Nordica, которая будет предоставлять услуги использования трех своих самолетов Airbus 320neo.
Своим главным рынком Marabu видит Германию. Но, являясь эстонской компанией, будет выполнять и рейсы из Таллинна в Гамбург и Мюнхен. Среди основных направлений из Германии будут средиземноморские курорты Испании и Португалии, Греция, Канарские острова, Сардиния, Ибица, Пальма и Хургада. Первоначально Marabu будет продавать авиабилеты через немецкую авиакомпанию Condor.
На сайте Condor можно купить авиабилет из Таллинна в Гамбург на июнь за 39,99 евро
Сейчас на сайте Condor можно купить авиабилет из Таллинна в Гамбург на июнь за 39,99 евро. По такой же цене в июне можно улететь из Таллинна в Мюнхен.
Marabu возглавляет Пол Швайгер, посвятивший международной авиации много лет. В июне прошлого года после шести лет работы он ушел с должности руководителя по продажам Condor. Помимо Швайгера, юридическим представителем новой эстонской авиакомпании будет Карл Тони Фредрик Ларссон.
Компания Marabu Airlines OÜ зарегистрирована в Эстонии, ее владельцем является CD Ferienflug Hessen Holding GmbH. Настоящими бенефициарами являются Алан Бут, Падраик Доэрти и Рори Конвей. Кроме того, Marabu создала инвестиционную компанию Attestor, которая зарегистрирована в Лондоне и является акционером немецкой авиакомпании Condor Airlines.
Создание новой авиакомпании имеет большое значение
„Мы очень благодарны Департаменту транспорта Эстонии за быстрое и беспрепятственное оформление сертификата авиаперевозчика. Именно в такой оперативности и поддержке нуждается каждая начинающая авиакомпания в Европе. Также хочу поблагодарить профессионалов эстонской национальной авиакомпании Nordica и Xfly, без которых эта компания не пришла бы в Эстонию. Компания Marabu была основана именно здесь благодаря отличным авиационным знаниям, высокой культуре работы и успехам последних лет в этом деле. Как эстонская авиакомпания, мы также хотели бы этим летом летать из Таллинна и помочь привезти сюда туристов из Германии“.
По словам главы эстонской национальной авиакомпании Nordica Яна Палмера, знаменательно, что новую авиакомпанию решили основать в Эстонии. „Это показывает, что местная компетентность высоко ценится, и на Эстонию уже смотрят как на авиационную страну. Мы рады, что с первого дня смогли оказать всестороннюю поддержку новой авиакомпании“, - сказал Палмер.
Сотрудничество - большое признание для Эстонии
В начале этого года Nordica и тогда еще только что созданная авиакомпания Marabu подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, на основании которого национальная авиакомпания будет оказывать услуги по эксплуатации самолетов. "Мы занимаемся продажей услуг, что является источником дополнительного дохода для Nordica“, — объяснила изданию Ärileht финансовый директор Nordica Этери Харринг. Сотрудничество означает для Эстонии большое признание в бизнес-среде, новые рабочие места, увеличение экспорта и увеличение возможностей авиасообщения. По словам Харринг, примечательно, что новая европейская авиакомпания родилась именно в Эстонии - это важное признание для местного авиационного сектора.
Харринг добавила, что бизнес-модель Nordica в настоящее время ориентирована на продажу услуг другим авиакомпаниям, и Marabu в этом плане является одним из клиентов. "У нас есть знания и навыки, чтобы помочь авиакомпаниям расти и развиваться в постоянно меняющейся бизнес-среде“.
Пока Marabu планирует открыть только два направления - Таллинн-Гамбург и Таллинн-Мюнхен. Однако в будущем авиакомпания собирается расширить карту полетов, чтобы жители Эстонии смогли воспользоваться всеми рейсами Maramu с удобными стыковками в немецких городах. "Это сильно поддержит как въездной, так и выездной туризм“, - сказала Харринг.