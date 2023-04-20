Рейс Nordica в Турцию задержался на 10 часов. Авиакомпания: это чрезвычайная ситуация

В редакцию Delfi написал один из пассажиров. По его словам, по первоначальному плану самолет должен был вылететь в пять утра, но затем вылет перенесли на 07:00.

С тех пор пассажирам каждые несколько часов сообщают, что новая информация о вылете скоро поступит. Но никто ничего до сих пор не знает. "Нам раздали по два талона на питание, но никаких объяснений“, — описал происходящее возмущенный пассажир. Поскольку выход на посадку в самолет, отправляющийся в Турцию, находится за пределами паспортного контроля, мест, где можно поесть, очень мало. По словам пассажира, для 150 человек открыто только одно кафе, прилавки которого уже пусты. Есть еще небольшой магазин, который работает только 20 минут через каждые два часа.

„Насколько нам известно, рейс не может вылететь по причинам, связанным с авиакомпанией, но комментировать это мы, к сожалению, не можем“, — сказала руководитель отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Яане Калласте.

По словам представителей Nordica, рейс не вылетел, поскольку авиакомпания все еще ожидает от турецких властей разрешения на посадку. „Для нас это тоже чрезвычайный случай. Мы приносим свои извинения всем пассажирам и делаем все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее“, — заявила специалист Nordica по внешним коммуникациям Лийна Лелми.

Она заверила, что вылет состоится в 19:00. „Авиакомпания сделала все от себя зависящее, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее и у пассажиров начался долгожданный отпуск“, - сказала Лелми.