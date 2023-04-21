Путешествие на школьных каникулах: опасная для жизни болезнь и счет на 30 000 из Америки
Счета на тысячи евро в связи с желудочными вирусами, простудами или редкими вирусами – страховые случаи эстонских семей показывают, что, планируя на каникулы поездки с детьми, стоит тщательно подготовиться.
Как правило, путешествие с детьми требует большей предусмотрительности, поскольку вероятность попасть в непредвиденные ситуации становится во много раз выше. Например, в прошлом месяце в практике ERGO был случай, когда ребенок за день до возвращения из поездки заразился ветрянкой, и обратный рейс пришлось отложить, чтобы не подвергать риску всех людей на борту самолета. „Семья зафиксировала ситуацию у врача и сразу уведомила страховую компанию, благодаря чему страховка возместила дополнительные расходы на проживание, медицинское обслуживание и новые билеты на самолет“, - рассказал руководитель отдела персональных ущербов ERGO Таави Кёэтс.
По словам Кёэтса, одной из самых частых проблем в путешествиях с детьми являются воспаления ушей, часто связанные с тем, что на отдыхе дети проводят много времени в воде и вода попадает им в уши. Также помимо обычных простудных заболеваний в практике ERGO, к сожалению, увеличилось и число гораздо более серьезных случаев, которые сопровождаются длительной госпитализацией и расходами на лечение, достигающими десятков тысяч.
Например, в прошлом году на Рождество семья с 13-летним ребенком отправилась в Мексику, где на третий день путешествия у ребенка поднялась 40-градусная температура. Поскольку на то время приходился сезон гриппа, после консультации с эстонскими врачами было решено, что причиной температуры является грипп, и рекомендовано принимать обезболивающие. Когда же через неделю температура не спала, семья поехала в местную больницу, где сделали УЗИ и другие необходимые процедуры. Кроме того, у ребенка также начались боли в животе, которые были вызваны поражением печени, что, вероятно, было связано с приемом обезболивающих.
Чтобы вернуться домой, семье пришлось совершить трехчасовой перелет из Мексики в США, а затем 10-часовой перелет в Эстонию. Чтобы справиться с первым полетом, лихорадку сбили холодным душем. Поскольку при посадке в США температура была уже 42 градуса, ребенка снова отвезли в больницу, где на трое суток положили под капельницы. К тому времени маленький пациент уже похудел на 10 кг, и никакие анализы не могли выявить причину симптомов, поэтому семье не оставалось ничего другого, как принять решение продолжить лечение дома.
Впереди ждал страшный 10-часовой перелет из Америки в Эстонию, к которому ребенка удалось достаточно подготовить с помощью капельниц. Затем лечение продолжилось в Таллиннской инфекционной больнице Мериметса, где после обследования был установлен точный диагноз – лептоспироз. По словам врачей, это оказался редкий штамм лептоспироза эстонского происхождения, которым дети обычно заражаются от игр с собаками или другими домашними животными, а поскольку инкубационный период болезни составляет одну неделю, симптомы проявились только во время поездки. Хотя лечение еще не завершилось, медицинские расходы только в США достигли более 30 000 евро, и были возмещены семье страхованием путешествий ERGO.
В свете подобных случаев старший администратор по работе с бизнес-клиентами ERGO Юлле Коммуссаар подчеркивает, насколько важно обращать внимание на лимиты, установленные в вашем страховании путешествий, когда вы отправляетесь за пределы Европы: „Лечение даже легких заболеваний за пределами Европы может быть очень дорогим: один из самых частых случаев – болезни желудка, от которых обычно страдают путешественники в Египет и Турцию. В таких регионах, как правило, в местных медицинских учреждениях на отдыхающих распространяется так называемый „туристический тариф“: в случае легкой простуды, насморка, кашля, болей в горле или проблем с пищеварением один визит к врачу вполне может обойтись дороже, чем стоимость поездки для всей семьи“.
На таких популярных направлениях, как Египет и Турция, путешественники часто забывают, что они отправляются за пределы Европейского союза, где необходимо иметь при себе не только ID-карту, но еще и паспорт. Если вы оставите паспорт дома, к сожалению, в путешествии страховка помочь вам не сможет.