Путешествие на школьных каникулах: опасная для жизни болезнь и счет на 30 000 из Америки

Как правило, путешествие с детьми требует большей предусмотрительности, поскольку вероятность попасть в непредвиденные ситуации становится во много раз выше. Например, в прошлом месяце в практике ERGO был случай, когда ребенок за день до возвращения из поездки заразился ветрянкой, и обратный рейс пришлось отложить, чтобы не подвергать риску всех людей на борту самолета. „Семья зафиксировала ситуацию у врача и сразу уведомила страховую компанию, благодаря чему страховка возместила дополнительные расходы на проживание, медицинское обслуживание и новые билеты на самолет“, - рассказал руководитель отдела персональных ущербов ERGO Таави Кёэтс.

По словам Кёэтса, одной из самых частых проблем в путешествиях с детьми являются воспаления ушей, часто связанные с тем, что на отдыхе дети проводят много времени в воде и вода попадает им в уши. Также помимо обычных простудных заболеваний в практике ERGO, к сожалению, увеличилось и число гораздо более серьезных случаев, которые сопровождаются длительной госпитализацией и расходами на лечение, достигающими десятков тысяч.

Например, в прошлом году на Рождество семья с 13-летним ребенком отправилась в Мексику, где на третий день путешествия у ребенка поднялась 40-градусная температура. Поскольку на то время приходился сезон гриппа, после консультации с эстонскими врачами было решено, что причиной температуры является грипп, и рекомендовано принимать обезболивающие. Когда же через неделю температура не спала, семья поехала в местную больницу, где сделали УЗИ и другие необходимые процедуры. Кроме того, у ребенка также начались боли в животе, которые были вызваны поражением печени, что, вероятно, было связано с приемом обезболивающих.