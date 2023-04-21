Проблемы Nordica продолжаются: сегодняшний рейс в Хургаду тоже задерживается. Кто виноват на этот раз?

„Я взяла отпуск, решила отдохнуть с семьей в Египте, позагорать… Теперь ждем. Люди проснулись в три часа ночи, абсурд“, — жалуется эстонская туристка, которая ждет вылета самолета в Таллиннском аэропорту.

Она отметила, что все пассажиры были в ярости. „Я читала все эти новости о задержках и думала, зачем ворчать. Но честно - сейчас я на себе могу убедиться, что это дико изматывает, даже унизительно“, - добавила она.

„Меня совершенно не интересуют какие-то талоны на питание по шесть евро, ведь отпуск фактически сокращается, компенсировать это никак не получится“, — сказала она.

Представитель Таллиннского аэропорта Яане Калласте сообщила, что, насколько им известно, сегодняшний рейс в Хургаду задерживается по техническим причинам.

Вчерашняя задержка рейса в Анталию

Вчера у Nordica возникла большая проблема с рейсом в турецкую Анталию. Самолет должен был вылететь в 5 утра, но в итоге пассажиры ждали вылета до 8 вечера. Как рассказали в Nordica, они долго не могли получить от турецких властей разрешения на посадку.

„Для нас это тоже чрезвычайный случай. Мы приносим свои извинения всем пассажирам и делаем все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее“, — заявила специалист Nordica по внешним коммуникациям Лийна Лелми. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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