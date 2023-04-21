ФОТО | С днем рождения, Рим!

В этот город нельзя не влюбиться. Он прекрасен всегда: и яркой весной, и под жарким летним солнцем, и в прохладном ноябре. Рим тысячелетиями привлекал путешественников со всего мира. И пусть в наши дни уже не все дороги ведут в столицу Италии, город до сих пор, как магнит, притягивает туристов из разных стран мира. Не удивительно, ведь Риму есть что предложить поклонникам античной культуры и современного искусства, ценителям высокой кухни и высокой моды, любителям громких вечеринок и романтикам, предпочитающим нехоженые тропы и уютные улочки.