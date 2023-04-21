Вчера самолет Nordica не получил разрешения на посадку в Турции. Почему так произошло?

Специалист Nordica и Xfly по внешним коммуникациям Лийна Лелм рассказала, что сейчас авиакомпания пытается выяснить, какая из многочисленных технических процедур вызвала задержку в получении разрешения на посадку.

„Мы ждали соответствующее разрешение от турецких властей. Оформление разрешений на посадку — сложная процедура, которой занимаются определенные отделы авиакомпаний, где работают люди с техническими знаниями и авиационным образованием“, — пояснила она.

По словам Лелм, ситуация осложняется тем, что на Турцию не распространяется так называемое соглашение по открытому небу, из-за чего вся процедура получения разрешений затягивается. „Кроме того, необходимо учитывать, что сейчас в Турции государственные праздники“, — добавила она.

Лелм заверила, что Nordica и Xfly всегда делают всё от себя зависящее, чтобы пассажиры безопасно и вовремя прибывали в запланированный пункт назначения.