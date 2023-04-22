МИД Эстонии: о чем нужно помнить, отправляясь в путешествие с детьми

Кроме того, рекомендуем взять с собой бумажную выписку из регистра народонаселения на английском языке, в которой указаны данные имеющих право опеки обоих родителей. Выписку также можно использовать вместо свидетельства о рождении, если у одного из родителей другая фамилия, чем у ребенка, или если несовершеннолетний путешествует с бабушкой и/или дедушкой, для подтверждения с ними родства (вместо свидетельств о рождении родителей и ребенка ). Получить выписку из регистра народонаселения можно в местном самоуправлении . Заказать справку можно также через портал регистра народонаселения , указав получение бумажной выписки в местном самоуправлении.