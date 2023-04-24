В Стамбуле после реставрации открыли Голубую мечеть

Голубая мечеть – одно из знаковых сооружений Стамбула. Она получила свое название из-за тысяч бело-голубых плиток и синих витражей. Мечеть датируется XVII веком. Построена она была по приказу османского султана Ахмеда архитектором Седефкаром Мехмедом Агой, сообщает портал 34travel.me.

Реставрировать достопримечательность начали около 6 лет назад. Здание продолжало работать, но только частично. В основном – для туристов.

Теперь мечеть наконец заработала в обычном режиме. Открыть ее решили к Рамазан Байрам.