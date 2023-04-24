Албания, Болгария, Румыния: лучшие пляжи Европы, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Пореч находится в 40 минутах езды от аэропорта Пулы. Оттуда до центра города ходят рейсовые автобусы. Он также находится чуть более чем в часе езды от итальянского Триеста. До Пореча можно добраться также на катамаране из Венеции.

Отправляйтесь в охраняемую ЮНЕСКО Евфразиеву базилику 6-го века, чтобы полюбоваться хорошо сохранившимися золотыми мозаиками, а затем совершите небольшую морскую прогулку на остров Святого Николая, чтобы позагорать.

Забудьте переполненный пассажирами Дубровник и отправляйтесь в Пореч, на запад Хорватии. Древний старый город с мощеными улицами и терракотовыми крышами может соперничать со своим популярным соседом на востоке.

Аэропорт Бургаса, второго по величине авиаузла Болгарии, находится примерно в часе езды от Иракли.

Не любите активный отдых? Курорт Vaya Beach Resort предлагает современные бутик-виллы с великолепным видом на море. Город Обзор также находится недалеко, если вам не подошли первые два варианта.

Черноморское побережье Болгарии изобилует природной красотой. Иракли, расположенный в 35 минутах езды от популярного Солнечного берега, сохраняет ощущение дикой природы. Здесь всего два ресторана, зона для нудистов и кемпинг, и этот песчаный участок - идеальное место, чтобы полюбоваться природой.

Международный аэропорт Тираны - в двух часах езды от Влёры - является главными воротами в Албанию. Вы также можете воспользоваться паромом с греческого Корфу в город Саранде. В 2024 году во Влёре должен появиться собственный аэропорт.

Дерми - один из самых протяженных и популярных пляжей Албании. В Ксамиле - вода бирюзового цвета и небольшие острова в пределах досягаемости.

Албания еще не успела занять свое место на туристической карте Европы и это повод здесь побывать. 450-километровая береговая линия страны - это золотые пески и сосновые леса. Лучшие пляжи на Албанской ривьере простираются от Влёра до Ксамила.

Euronews собрал некоторые из лучших пляжных направлений Европы, о которых мало кто знает.

Франция: пляж под Монпелье

Недалеко от Монпелье находится один из самых красивых пляжей Франции. Plage de l'Espiguette в Ле-Гро-дю-Руа - это длинный участок берега с песчаными дюнами. Пляж защищен от застройки. Его поразительный маяк - одно из немногих сооружений.

Монпелье находится менее чем в двух часах езды на поезде от Лиона (шесть от Парижа).

Греция: океанские виды на полуострове Мани

Археологические памятники и лазурные бухты полуострова Мани на юге Греции еще мало освоены туристами.

Если вы предпочитаете исследовать побережье, а не отдыхать на нем, отправляйтесь в сонный Кардамили, где пешеходные тропы приведут вас к потрясающим морским пейзажам.

Всего в нескольких минутах ходьбы от побережья находится пляж Фонеас, окруженный скалистыми утесами и усыпанный живописной белой галькой.

Кардамили находится менее чем в часе езды от Каламаты, где есть международный аэропорт и автобусное сообщение.

Италия: вулканическая энергия Эолийских островов

К северу от Сицилии из Тирренского моря выступают скалистые Эолийские острова.

Остров Вулкано, возможно, и не славится своими белыми песками, но его вулканические черные пляжи не менее потрясающи.

Понежьтесь в теплых грязевых ваннах, а затем отправляйтесь на лодке на более крупный остров Липари, чтобы полюбоваться закатом из Геофизической обсерватории.

До островов можно легко добраться на пароме из Сицилии.

Ирландия: поменяйте солнце на красоту в Донегале

Ирландия, возможно, не приходит на ум при мысли о пляжном отдыхе, но и на Изумрудном острове есть захватывающая дух береговой линии.

Уединенный залив Киннаго в Донегале - яркий тому пример. Поскольку он находится на севере страны, не ждите слишком теплых температур и много солнечного света. Изогнутый песчаный пляж укрыт зеленым склоном холма.

Залив Киннаго находится в часе езды от Дерри, в двух часах от Белфаста и в четырех часах от Дублина.

Румыния: наблюдение за птицами в дельте Дуная