У побережья Мексики обнаружили очень глубокую подводную воронку

В заливе Четумаль в Мексике обнаружена вторая по глубине голубая дыра в мире. Эта морская пещера глубиной 274 метра была названа Taam ja', что на языке майя означает „глубокая вода“, сообщает iflScience. Ученые впервые обнаружили голубую дыру в сентябре 2021 года, но недавно опубликовали исследование о находке в журнале Frontiers in Marine Science.

Естественная воронка имеет площадь поверхности 13 690 квадратных метров и имеет очень крутые стороны с уклоном в 80 градусов. Ее устье находится чуть менее 5 метров ниже уровня моря.

Она уступает только объекту в Санша Юнлэ в Китае, глубина которого — 300 метров. Однако новая голубая дыра заметно глубже, чем знаменитая у дайверов такая пещера у побережья Египта, глубина которой составляет около 130 метров.

Подобные пещеры образовались во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был более чем на 100 метров ниже современного. Изначально это были обычные известняковые пещеры. Но по мере того, как морская вода поднималась, пещеры затапливались, и от давления воды их потолки падали внутрь, образовав воронку. Сейчас в таких местах проживает много живых существ, включая кораллы, морских черепах и акул, не говоря уже о богатстве уникальной микробной жизни.