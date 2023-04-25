Эстонские туроператоры: стоимость авиабилетов существенно выросла за прошлый год

„Цены, конечно, повысились. На чартерные рейсы примерно 25%, на регулярные авиабилеты – от 20 до 30%. Но это зависит от того, когда состоится этот полет. В какую страну. Это может быть даже и больше“, – сказал директор по продажам авиабилетов Estravel Маури Сааренд.

В турагентстве TezTour не берутся оценить, насколько выросла стоимость авиаперелетов, но подтверждают, что путевки подорожали, в том числе и из-за воздушного сообщения. „Наш оборот увеличился на 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года, если мы сравниваем этот год. И соответственно, увеличилось количество туристов, приблизительно на 18%“, – сказала руководитель отдела маркетинга и продаж TezTour Елена Гавронски.

„Когда корона началась, многие компании прекратили регулярные авиаперелеты, в том числе и на нашем эстонском рынке, например, Nordica. Поэтому у нас сегодня меньше посадочных мест и высокие цены“, – сказал авиаэксперт Свен Кукемельк.