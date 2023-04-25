Департамент конкуренции отклонил жалобу Ryanair на повышение сборов в Таллиннском аэропорту

При этом Департамент конкуренции отдельно отметил, что Таллиннский аэропорт является единственным крупным международным аэропортом Эстонии, в связи с чем ему запрещено применять различные условия в аналогичных договорах, которые бы ставили одни авиакомпании в менее благоприятное положение по сравнению с другими.

Согласно закону, Таллиннский аэропорт публикует на своем сайте согласованные антимонопольным органом тарифы и может ввести их в действие по истечении двух недель с момента публикации.

Таллиннский аэропорт летом прошлого года решил повысить свои сборы на 30%. Ирландский авиаперевозчик Ryanair в октябре обжаловал это решение в Департаменте конкуренции как необоснованное, а в начале февраля 2023 года решил закрыть семь своих авиалиний из Таллинна: в Пафос, Неаполь, Дублин, Биллунд, Париж, Нюрнберг и на Мальту.