ФОТО | Сносить нельзя оставить: как умирает некогда процветающая мыза Мурасте(5)
22 года назад на мызе Мурасте в Харьюмаа случился страшный пожар. С тех пор некогда величественная усадьба практически превратилась в руины. Еще чуть-чуть и она окончательно исчезнет с лица земли. Ни о какой консервации уцелевших фрагментов здания или реставрационных работах и речи не идет. И всё это несмотря на обещания владельца, порицающие письма из Департамента защиты памятников старины, многочисленные штрафы и закон, обязывающий собственника охранять, содержать и ремонтировать исторически значимые объекты.
Мыза Мурасте была основана в первой половине XVII века. С 1848 года ее владельцем стал мореплаватель и исследователь Отто фон Крузенштерн, внук знаменитого мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна. В 1851 году он приказал построить новое главное здание, остатки которого сохранились до наших дней. Поменяв множество владельцев, в 1919 году мыза перешла в собственность эстонского государства. До 1995 года здесь располагались детский дом и школа, после чего в помещениях мызы Мурасте начал работу Красный Крест.