ФОТО | Сносить нельзя оставить: как умирает некогда процветающая мыза Мурасте

22 года назад на мызе Мурасте в Харьюмаа случился страшный пожар. С тех пор некогда величественная усадьба практически превратилась в руины. Еще чуть-чуть и она окончательно исчезнет с лица земли. Ни о какой консервации уцелевших фрагментов здания или реставрационных работах и речи не идет. И всё это несмотря на обещания владельца, порицающие письма из Департамента защиты памятников старины, многочисленные штрафы и закон, обязывающий собственника охранять, содержать и ремонтировать исторически значимые объекты.