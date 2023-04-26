Обладателями музейной карты уже стали 1000 человек

По меньшей мере по одному разу по музейной карте уже посетили почти все из более чем сотни присоединившихся к программе музеев, расположенных в разных уголках Эстонии. Наиболее популярны среди пользователей музейной карты Лётная гавань, Художественный музей KUMU и Эстонский музей под открытым небом. Подавляющее большинство музейных карт, 95%, было куплено на сайте музейной карты посредством среды Piletikeskus, в остальных же случаях музейную карту покупали в музеях на месте. Руководитель проекта музейной карты Керт Каск подтверждает, что жители Эстонии любят дарить культурные и прочие впечатления. „Из тысячи уже купленных музейных карт более двух сотен были приобретены в подарок, растет также число групповых заказов. Довольно немало предприятий приобрели музейные карты в подарок клиентам и партнерам. Покупали музейные карты и сразу на всю семью, чтобы проводить досуг с родными“, – рассказал Каск.

В общей сложности музейная карта позволяет посещать 116 музеев по всей Эстонии. По словам Каска, уже в ближайшие недели список расширится. В начале мая, например, к музейной карте присоединится Таллиннская телебашня, помимо исключительных видов и аттракционов предлагающая также возможность знакомства с выставками. В течение года к музейной карте может присоединиться любой музей Эстонии. Мы надеемся, что в ближайшее время участников проекта станет еще больше“, – прокомментировал Каск.



Стоимость музейной карты, или единого эстонского годового билета составляет 59 евро. Карта дает право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей Эстонии. Музейная карта выпускается в цифровом формате. Воспользоваться ей также могут все проживающие в Эстонии или посещающие страну иностранцы.



К музейной карте присоединились музеи практически со всех уездов Эстонии. Узнать, в какие музеи страны можно попасть по музейной карте, можно на сайте www.muuseumikaart.ee.