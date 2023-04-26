Глобальные кризисы заставили людей тщательнее планировать поездки

В рамках проведенного по заказу банка Citadele опроса, 32% жителей Эстонии, Латвии и Литвы ответили, что при составлении планов путешествий на них не влияют пандемия, война в Украине, инфляция и т.д. Почти треть респондентов (29%) заявили, что из-за кризисов намного тщательнее выбирают страну назначения и заранее изучают сложившуюся там ситуацию.

Четверть (25%) жителей Эстонии избегают путешествий в страны, куда приходится летать в непосредственной близости от зон конфликтов. В этом ответы жителей Латвии отличался от остальных заметнее всего. В то время как 25% жителей Эстонии и 28% жителей Литвы выбирают рейсы более тщательно, в Латвии этот показатель остается ниже 13%.

По словам 22% респондентов, из-за влияния конфликтов они теперь внимательнее выбирают страхование путешествий. А 17% жителей Эстонии просто предпочитают более дешевые направления.

Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен сказала, что повышенный интерес к страхованию путешествий, безусловно, является хорошим знаком, хотя следует помнить, что страховка необходима и без учета военных конфликтов. „Цель страховки – обеспечить безопасность на случай непредвиденных происшествий, которые могут произойти даже во время отдыха у бассейна. Лучше всего, пожалуй, заказать банковскую карту, обеспечивающую страховку на время путешествия. Тогда не придется беспокоиться о том, что вы вдруг просто забудете купить страховку“, - добавила Хакиайнен.

Перед поездкой обязательно уточните в своем банке, включает ли банковская карта страхование путешествий. Так же стоит проверить, что именно входит в ваш страховой полис: например, неотложная медицинская помощь или покрытие отмены поездки. Это поможет решить, соответствует ли страховой полис потребностям конкретного путешествия.

Предоставляемое с банковской картой страхование путешествий, обеспечивает множество преимуществ, таких как страхование медицинской помощи, повреждения багажа, отмены и прерывания поездки, задержки отъезда, а также страхование собственной ответственности при аренде автомобиля. Страхование путешествий банка Citadele распространяется на карты Citadele Bank X и включает страховое покрытие как для держателя карты, так и для путешествующих с ним членов семьи.