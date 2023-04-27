Куда чаще всего ездят отдыхать жители Эстонии

Статистика платежей банковскими картами Citadele демонстрирует, что в первом квартале 2023 года общее количество транзакций за границей составило 11 642. Эстонские туристы оставили за границей около 400 000 евро. Данные показывают, что больше всего сделок было совершено в Финляндии, Испании, Латвии и Италии. Финляндия стала страной с наибольшим количеством транзакций по банковским картам – там было совершено 3577 транзакций. Испания оказалась на втором месте с 1079 транзакциями, а Латвия – на третьем месте с 989 транзакциями.

„Другие страны, в которых клиенты Citadele расплачивались картами – это Объединенные Арабские Эмираты (402 транзакции), США (235 транзакций) и Швейцария (79 транзакций). Данные также показывают, что есть страны, где количество транзакций по банковским картам невелико. Например, были такие страны, как Кения, Камбоджа, Мальдивы, Белиз, Куба и Гондурас, где было проведено всего по одной сделке по банковской карте“, - отметила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Хакиайнен добавила, что, если посмотреть на суммы платежей за границей, окажется, что Финляндия также является страной с наибольшей средней суммой платежа. Средняя сумма одного платежа по карте там составляет 16 евро. Наименьший размер среднего платежа по карте оказался в Камбодже, где был совершен один платеж на сумму 10 евро.

„Разница в средней сумме платежа может быть связана с рядом факторов: например, с разницей в покупательной способности, разным уровнем доходов, стоимостью жизни и потребительским поведением. Например, в Финляндии относительно высокий уровень жизни и высокие налоги, что может способствовать более высокой сумме среднего платежа. С другой стороны, Камбоджа – развивающаяся страна с более низким уровнем доходов и слабой платежной инфраструктурой, что может приводить к снижению средних сумм платежей“, - добавила Хакиайнен.

В первом квартале этого года эстонские клиенты банка Citadele расплачивались картами в 81 стране, а наименьший платеж был совершен в Лихтенштейне, где турист из Эстонии оставил 80 евро.