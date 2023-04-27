На Шри-Ланке хотят отменить визы для иностранцев
Сейчас граждане Эстонии, как и граждане других государств, могут оформить визу на Шри-Ланку в посольстве, по интернету или по прибытии в аэропорту. Стоит такая виза от 55 евро (в зависимости от времени и места оформления, типа визы, а также ее срока действия). Без визы на данный момент Шри-Ланку могут посещать граждане только 3 стран: Мальдив, Сингапура и Сейшельских островов.
В апреле правительство Шри-Ланки вновь вернулось к обсуждению отмены виз для иностранных граждан, приезжающих на остров. Таким образом, по задумке местных властей, можно будет привлечь больше туристов.
По словам министра туризма Шри-Ланки Дайаны Гамаж, следует последовать примеру Сингапура и Мальдив, успешно внедривших эту меру: хотя они территориально меньше Шри-Ланки, но привлекают больше гостей. "Один из ключевых секретов их успеха, без сомнений, бесплатная виза. Пришло время и Шри-Ланке взять с них пример“, — заявила она.
Гамаж добавила, что бесплатные визы приведут к росту инвестиций в страну. Благодаря этому экономическая выгода для Шри-Ланки будет больше, чем прибыль от оформления въездных документов сейчас.