На Шри-Ланке хотят отменить визы для иностранцев

Сейчас граждане Эстонии, как и граждане других государств, могут оформить визу на Шри-Ланку в посольстве, по интернету или по прибытии в аэропорту. Стоит такая виза от 55 евро (в зависимости от времени и места оформления, типа визы, а также ее срока действия). Без визы на данный момент Шри-Ланку могут посещать граждане только 3 стран: Мальдив, Сингапура и Сейшельских островов.