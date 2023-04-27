В Варшаве летом будут курсировать ретро-автобусы и трамваи, а берега Вислы соединят паромы − кататься на них можно бесплатно
В ближайший понедельник, 1 мая, стартует новый сезон Варшавских туристических линий — на улицы столицы вернутся исторические автобусы и трамваи, берега Вислы соединят паромы, а по водохранилищу Зегже поплывет корабль „Zefir“, сообщает портал The-Warsaw.com.
Ретро-трамваи
Из Ochoty на Żoliborz по линии 36 будут ходить исторические трамваи 13N (трамвай, прозванный местными жителями "сосиской“) и 105Na (трамвай, прозванный "аквариумом“).
График работы ретро-трамваев:
с 1 мая по 25 июня - в нерабочие дни
с 26 июня по 3 сентября - ежедневно
с 4 по 24 сентября - в нерабочие дни
Ретро-автобусы
По улицам Варшавы также начнут ездить культовые „Икарусы“, они будут обслуживать линию 100 с 1 мая по 24 сентября в выходные и праздничные дни (2 мая, 9 июня и 14 августа) — каждые 45 минут.
Паромы
С мая берега Вислы соединят три бесплатные паромные переправы. Один паром поплывет с Cypla Czerniakowskiego (плавучий помост) на Saską Kępę (пляж), второй — с Mostu Poniatowskiego (набережная) на Национальный стадион (пляж), третий — Podzamcze Fontanny (плавучий помост) до Зоопарка (пляж).
Паромы будут курсировать в выходные дни с 1 мая по 24 сентября, а также 2 мая и 9 июня. В каникулы, с 1 июля по 31 августа, переправы работают ежедневно. Путешествовать на пароме можно бесплатно.
Все желающие смогут также отправиться в однодневный рейс на кораблике „Zefir“ из Варшавы до города Сероцк. Старт - пристань у Żeraniu (возле остановки Cementownia 02). В Сероцке у пассажиров будет два часа, чтобы прогуляться по городу или отдохнуть на пляже. Далее корабль везет пассажиров обратно в Варшаву. „Zefir“ берет на борт 98 пассажиров, отплывает от пристани в 09:00, в 12:30 прибывает к берегу Сероцка. В 14:30 кораблик отправляется обратно в Варшаву и прибывает в столицу в 18:00. Обычный билет стоит 36 злотых, льготный — 18 злотых, льготный для родителя/опекуна — 25 злотых.