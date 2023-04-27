В музее Нигулисте выставят уникальный алтарный складень из церкви шведского города Болльнес

Уникальной выставку делает прибытие в Таллинн таких произведений как алтарный складень из Болльнеса и каменное скульптурное изображение Плеттенберга в полный рост из фондов Латвийского исторического музея. Такие редкие и комплексные произведения искусства совершают путешествия крайне редко, и их прибытие в город своего создания – событие особенное.

„Выполненная с величайшим мастерством скульптурная часть оформления алтарного складня из Болльнеса, которая стилистически сочетается с несколькими дошедшими до нашего времени произведениями из Таллинна, побудили нас заняться подробным изучением деятельности и личностей резчиков по дереву и камнетесов, работавших в Ревеле в XVI веке, и обратить внимание на вопрос о возможности их совместных работ. В этом исследовании главная роль отведена самим произведениям искусства и их углубленному, многостороннему анализу, основанному на диалоге. Важную роль при этом сыграли и письменные источники, позволившие установить связь произведений с их заказчиками и создателями“, − рассказала куратор выставки и руководитель исследовательского проекта Мерике Курисоо. Ключевыми произведениями в этом контексте стали кенотаф Ханса Павельса с восточной стены капеллы Девы Марии в церкви Олевисте и украшающие его скульптуры. К творчеству этого же круга мастеров можно отнести и созданные, вероятно в Ревеле, скульптурные изображения Девы Марии и Вольтера фон Плеттенберга − ливонскго магистра Тевтонского оредна, которые располагались в крепости Риги.

В фокусе внимания выставки – масштабный алтарный складень „Святая родня“ для городской церкви в Болльнесе в Северной Швеции, который, вероятнее всего, был создан в ревельской мастерской Михеля Зиттова в 1510–1520 годах. В этот же период Зиттов работал над внешними створками алтаря Страстей Христовых в Таллинне. Открытая в Музее Нигулисте выставка раскрывает историю, сюжет и смысл этих двух произведений искусства, а также рассматривает их в сравнении с другими созданными в тот же период произведениями из Таллинна и соседних регионов.

В 2018 году, при сотрудничестве Художественного музея Эстонии и Национальной галереи искусства в Вашингтоне, прошла первая монографическая выставка, посвященная творчеству Михеля Зиттова − „Михель Зиттов. Эстонский живописец при европейских дворах эпохи Ренессанса“. В общей сложности на выставке были представлены работы, атрибутированные Зиттову из 19 знаменитых музеев мира. Выставка рассказала зрителю прежде всего о произведениях мастера, предназначавшихся для элиты общества того времени. Единственной работой Зиттова, относящейся к ревельскому периоду его жизни, были створки алтарного складня „Страсти Господни“ из Музея Нигулисте. „При экпонировании работ мастера в одном пространстве возникла потребность в дальнейшем изучении его творчества, а также в отдельном исследовании работ, созданных в разных контекстах его творческой карьеры – с одной стороны, в качестве придворного портретиста, и с другой – совсем иной деятельности художника-ремесленника в ганзейском городе“, − комментирует куратор выставки Грета Коппель, подчеркивая, что открывающаяся в Нигулисте выставка представляет собой важное продолжение первой выставки Зиттова.

Родившийся в Ревеле, работавший при европейских дворах в эпоху Позднего Средневековья и снискавший международную славу художник Михель Зиттов (ок. 1469–1525) работал и жил в своем родном городе более пятнадцати лет. При королевских дворах Южной и Северной Европы он портретировал королей и аристократов, в Ревеле он выполнял заказы как для купцов и городских ратманов, так и для церквей Скандинавских стран.

Выставка „Михель Зиттов на севере? Диалог алтарных картин“ − это часть одноименного международного исследовательского проекта Художественного музея Эстонии, Музея Хельсингланда и Церкви Швеции, начатого в 2021 году. Проект соберет впервые в одном пространстве произведения из Эстонии, Швеции, Финляндии и Латвии, созданные предположительно в Ревеле в первой четверти XVI века. Выставку сопровождает богато иллюстрированный каталог и обширная программа мероприятий для публики. Первым из череды мероприятий станет день посетителя, который пройдет 6 мая, когда с выставкой зрителя познакомит международная команда кураторов. Экскурсии проведут четыре куратора на трёх языках.

В рамках церемонии открытия выставки 2 мая 2023 г. запланирован визит в Музей Нигулисте Его Величества короля Швеции Карла Густава XVI и Её Величества королевы Сильвии, которые прибывают в Эстонию с государственным визитом. Со стороны Эстонии гостей принимают в музее президент Эстонской Республики Алар Карис и госпожа Сирье Карис.

Выставка будет открыта до 5 ноября 2023 г.