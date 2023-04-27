Lux Express организует на линии Таллинн — Рига 12 отправлений в день

По сравнению с мартом прошлого года количество пассажиров рейса Lux Express Таллинн — Рига увеличилось на 61%. В то же время число пассажиров на Рижском, Вильнюсском и Варшавском маршрутах выросло в общей сложности на 67%.

Руководитель по международному бизнесу Lux Express Райт Реммель: „В контексте такого роста пассажиропотока важно указать, что в марте прошлого года пандемия отступила, но официально ограничения все еще действовали. Тем не менее, нынешний рост числа путешественников значителен и свидетельствует о заинтересованности людей в путешествиях по Балтийскому региону. Мы делаем все возможное, чтобы способствовать этому интересу и поощрять его с помощью комфортабельных автобусов и частых отправлений“.

Согласно данным недавно опубликованного Департаментом статистики Эстонии исследования туризма, в 2022 году среди жителей Эстонии именно Латвия была одним из самых популярных направлений для путешествий. „Среди людей моложе 24 лет, наиболее популярным направлением является Швеция, тогда как 25–39-летние предпочитают Латвию и Финляндию, а за ними следует Италия. В случае 40–54-летних картина существенно не меняется, но представители этой возрастной группы больше других предпочитают Испанию, которая является третьей по популярности страной для посещения после Финляндии и Латвии. Что касается жителей в возрасте 55 лет и старше, то в число наиболее распространенных направлений входит Турция, которая занимает второе место после Финляндии и Латвии“, - говорится в сообщении Департамента статистики.

Автобусы из Таллинна в Ригу отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00. Последний автобус, который, в итоге, доставит пассажиров в Вильнюс, отправляется с Таллиннского автовокзала в 22:30 и прибывает в Ригу в 02:35. В это же время отправляется первый автобус из Риги в Таллинн. Затем автобусы Рига — Таллин также отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00.