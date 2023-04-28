УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ПОД РАКВЕРЕ | На месте древней битвы найдены сокровища, спрятанные 800 лет назад

В Западной Европе выдвигались различные гипотезы о назначении подобных чаш, датируемых XI-XIII веками. Их связывали с церковной литургией, а также относили к столовой или ритуальной посуде для омовения рук знатных вельмож, статус которых можно было как раз определить по этим чашам. Однако в Эстонии такие чаши могли иметь и другое предназначение. Так, например, в „хронике Ливонии“ отмечается, что датчане приносили крещеным эстонцам святую воду, чтобы те могли сами крестить свои семьи, жен и детей. Возможно, что вместе со святой водой для крещения раздавали и „крестильные чаши“.

ФОТО: Dmitri Šutov | Erakogu