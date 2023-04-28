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28.04.2023, 08:00

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ПОД РАКВЕРЕ | На месте древней битвы найдены сокровища, спрятанные 800 лет назад

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В Западной Европе выдвигались различные гипотезы о назначении подобных чаш, датируемых XI-XIII веками. Их связывали с церковной литургией, а также относили к столовой или ритуальной посуде для омовения рук знатных вельмож, статус которых можно было как раз определить по этим чашам. Однако в Эстонии такие чаши могли иметь и другое предназначение. Так, например, в „хронике Ливонии“ отмечается, что датчане приносили крещеным эстонцам святую воду, чтобы те могли сами крестить свои семьи, жен и детей. Возможно, что вместе со святой водой для крещения раздавали и „крестильные чаши“.
В Западной Европе выдвигались различные гипотезы о назначении подобных чаш, датируемых XI-XIII веками. Их связывали с церковной литургией, а также относили к столовой или ритуальной посуде для омовения рук знатных вельмож, статус которых можно было как раз определить по этим чашам. Однако в Эстонии такие чаши могли иметь и другое предназначение. Так, например, в „хронике Ливонии“ отмечается, что датчане приносили крещеным эстонцам святую воду, чтобы те могли сами крестить свои семьи, жен и детей. Возможно, что вместе со святой водой для крещения раздавали и „крестильные чаши“.
ФОТО: Dmitri Šutov | Erakogu

18 февраля 1268 году близ современной крепости Раквере произошла битва между армиями русских князей и объединенных сил рыцарей Ливонского ордена, Дерптского епископства и Датской Эстляндии. В апреле 2023 году на предполагаемом месте этой битвы поисковики и археологи нашли редкие бронзовые чаши, серебряные украшения, стеклянные бусы и даже железные слитки, пишет Maaleht.

В середине апреля поисковики из клубов Kamerad и Vironia вместе с археологами искали близ деревни Рахкла в Ляэне-Вирумаа возможное место Раковорского сражения, крупнейшей битвы XIII века на территории Эстонии. К сожалению, ничего, связанного с битвой, обнаружено не было, но вместо этого поисковики нашли несколько предметов старины и настоящие сокровища.

Самой необычной находкой стали ганзейские чаши, спрятанные в земле около 800 лет назад. На внутренней поверхности восьми самых больших чаш выгравированы рисунки и латинские тексты. Вероятно, после того, как ученые исследуют эти чащи и проведут их консервацию, уникальные находки будут выставлены на всеобщее обозрение в музеях Вирумаа в Раквере.

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