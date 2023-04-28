28.04.2023, 08:00
УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ПОД РАКВЕРЕ | На месте древней битвы найдены сокровища, спрятанные 800 лет назад
ФОТО: | Erakogu
18 февраля 1268 году близ современной крепости Раквере произошла битва между армиями русских князей и объединенных сил рыцарей Ливонского ордена, Дерптского епископства и Датской Эстляндии. В апреле 2023 году на предполагаемом месте этой битвы поисковики и археологи нашли редкие бронзовые чаши, серебряные украшения, стеклянные бусы и даже железные слитки, пишет Maaleht.
В середине апреля поисковики из клубов Kamerad и Vironia вместе с археологами искали близ деревни Рахкла в Ляэне-Вирумаа возможное место Раковорского сражения, крупнейшей битвы XIII века на территории Эстонии. К сожалению, ничего, связанного с битвой, обнаружено не было, но вместо этого поисковики нашли несколько предметов старины и настоящие сокровища.