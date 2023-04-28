Путешествие в Тюрингии, или Кто изобрел скворечник

Со временем территория не просто расширилась до двух гектаров, но и превратилась в первую орнитологическую станцию Германии. В 1908 году это до сих пор частное экспериментальное и образцовое учреждение по защите птиц получило государственное признание и поддержку, которыми пользуется и по сей день. Лишь один раз за всю историю существования происходящее в заповеднике вызвало неоднозначную реакцию общественности. Речь идет о проводившихся в 1970-80 годах экспериментах с японскими перепелами, которым в корм подмешивали пестициды. Цель состояла в том, чтобы выяснить, как влияет на птиц интенсивное использование пестицидов. Однако с тех пор никаких подобных исследований не проводилось, и в апреле птичий заповедник Зеебах отметил свое 115-летие.

Вдохновленный своими путешествиями по южноамериканским джунглям, Зиттих фон Берлепш основал в 1885 году в Тюрингии, на территории замка Зеебах, окруженного рвом, заповедник для птиц. „Я попытался искусственно создать то же самое за относительно короткое время. Посадку из определенных пород деревьев, в которой за счет соответствующей обрезки создаются такие же хорошие возможности для гнездования, как и в первобытных лесах“, - написал Берлепш в своей книге „Моя орнитологическая биография“. Первым делом он вырубил все посаженные вокруг замка фруктовые деревья, чем очень огорчил свою мать. Вместо них он густо посадил дубы, ивы, рябину, боярышник и другие деревья и кустарники, которые регулярно обрезали так, что новые побеги быстро образовали густые заросли, идеально подходящие для гнездования птиц.

Зиттих Карл Рудольф Ганс фон Берлепш - один из самых известных немецких орнитологов, а также изобретатель скворечника и искусственно созданных гнездовий для птиц. Первая часть его имени - Зиттих - переводится с немецкого как „попугай“. Он принадлежал к старинному тюрингско-гессенскому дворянскому роду. Их герб украшают пять ожереловых попугаев, подчеркивая глубоко укоренившуюся семейную традицию птицеводства, рассказывает Deutsche Welle.

Скворечник получился через 15 лет

Зиттих фон Берлепш решил дополнительно устанавливать в своем заповеднике искусственно созданные гнезда и скворечники. Однако ему не сразу удалось найти нужную форму - большая часть птенцов погибала в его глиняных горшках и деревянных ящиках. В то же время он заметил, что синицы, малиновки, горихвостки, поползни и вертишейки любят селиться в заброшенных дуплах дятлов. Поэтому он стал выдалбливать дополнительные отверстия в стволах ольхи.

Только после 15 лет наблюдений и попыток ему, наконец, удалось создать подходящие для птиц скворечники. Модель так называемого гнездовья Берлепша легла в основу для всех разновидностей птичьих домиков: просторных скворечников с крупным отверстием для скворцов и удодов, полупещер для малиновок и крапивников и т.д. Только в своем замке изобретатель установил более сотни скворечников, а в соседнем парке и своем лесном поместье - несколько тысяч. Когда в 1905-м и 1921 годах произошло „нашествие“ насекомых, деревья Берлепша практически не пострадали. „Надеюсь, все наконец поняли, что птицы - наша единственная действенная защита от вредителей“, - резюмировал Берлепш в своей книге.

Ему же принадлежит идея создания кормушек, защищенных от дождя и ветра. Благодаря своим наблюдениям он также выяснил, что зимой, когда еды мало, птиц можно подкармливать смесью из жира, семян и зерновых.

Аисты и раненые птицы

Идиллически расположенный замок и заповедник Зеебах привлекают множество посетителей. Ранней весной здесь расцветают нежные первоцветы, а осенью можно полюбоваться буйством природных красок. Но особенно оживленно и интересно становится, когда возвращаются перелетные птицы. Например, в прошлом году у гнезда аистов установили видеокамеру, позволившую любителям птиц в режиме реального времени наблюдать за появлением птенцов и их взрослением.

Впрочем, сюда приезжают не только на прогулки и экскурсии. Здесь можно получить профессиональную консультацию по уходу за пернатыми, пройти обучающие курсы или семинары.

В государственном орнитологическом заказнике живут, в том числе, редкие и исчезающие виды птиц; их подсчитывают и окольцовывают. Также сюда привозят конфискованных, больных или раненых особей: с переломами, ушибами, повреждениями внутренних органов. В среднем около 250 в год, и примерно четверть из них - хищные птицы и совы. После выздоровления их, как правило, выпускают обратно в дикую природу.

Зиттих Карл Рудольф Ганс фон Берлепш скончался в 1933 году. За все то, что он сделал для пернатых, его наградили в народе прозвищем „птичий барон“, и его имя до сих пор помнят многие орнитологи и любители птиц.