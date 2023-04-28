1 мая во Франции пройдут массовые забастовки, ожидаются отмены и задержки авиарейсов по всей стране

Отмены и задержки ожидаются в парижских аэропортах Орли и Шарль-де-Голль, а также в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте, Тулузе, Ницце и Бове, сообщило в среду управление гражданской авиации Франции.

Решение правительства президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет и внести другие изменения в пенсионную систему вызвало широкомасштабные протесты по всей стране. В течение нескольких недель протесты были мирными, но 16 марта переросли в насилие, когда правительство решило провести пенсионную реформу Макрона без одобрения нижней палаты парламента.

Опросы показывают, что около двух третей французов выступают против изменений в пенсионной системе, но Макрон настаивает, что они необходимы, чтобы спасти ее от дефицита, который угрожает ей в ближайшие десятилетия.

Политические противники Макрона и лидеры профсоюзов призывают протестующих продолжать кампанию против закона о пенсионной реформе и призывают к массовым протестам 1 мая, в Международный день трудящихся.