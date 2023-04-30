В Германии на аукцион выставлены секретные документы 1944 года о событиях на Чудском озере

На аукцион в Мюнхене выставлены редчайшие секретные документы военно-морских сил нацисткой Германии (кригсмарине), действовавших на Чудском озере во время Второй мировой войны.

Большое досье под названием „Geheim“ («Секретно“), принадлежавшее военно-морскому офицеру связи, содержит телеграммы 1944 года, отчеты о военных действиях с оригинальными подписями и черно-белыми фотографиями.

Досье может представлять большой интерес для эстонских военных историков. В последнем выпуске журнала Союза обороны Эстонии "Defense Kodu!" как раз опубликован рассказ Рейго Розенталя о боях 1944 года у Чудского озера. По словам Розенталя, "почти не сохранилось записей немецкой армии на уровне простых людей о данных событиях“.