Новости
30.04.2023, 14:57

В Германии на аукцион выставлены секретные документы 1944 года о событиях на Чудском озере

 (39)
Eesti Ekspress
GEHEIM: Saksa mereväe sideohvitseri salatoimik Peipsi järvelt.
GEHEIM: Saksa mereväe sideohvitseri salatoimik Peipsi järvelt.
ФОТО: Hermann Historica/Invaluable.com

Уникальное оригинальное досье о военных действиях на Чудском озере может представлять большой интерес для эстонских историков, пишет Eesti Ekspress.

На аукцион в Мюнхене выставлены редчайшие секретные документы военно-морских сил нацисткой Германии (кригсмарине), действовавших на Чудском озере во время Второй мировой войны.

Большое досье под названием „Geheim“ («Секретно“), принадлежавшее военно-морскому офицеру связи, содержит телеграммы 1944 года, отчеты о военных действиях с оригинальными подписями и черно-белыми фотографиями.

Стартовая цена досье - 850 евро. Аукцион "Hermann Historica" состоится 12 мая

Досье может представлять большой интерес для эстонских военных историков. В последнем выпуске журнала Союза обороны Эстонии "Defense Kodu!" как раз опубликован рассказ Рейго Розенталя о боях 1944 года у Чудского озера. По словам Розенталя, "почти не сохранилось записей немецкой армии на уровне простых людей о данных событиях“.

Оригинальная телеграмма с верхним колонтитулом зеленого цвета о ситуации на Чудском озере в мае 1944 года.
В СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ ВКЛЮЧЕНЫ ТАКЖЕ ФОТОГРАФИИ: На этом снимке изображен пароход Vahitja в порту Выыпсу.

Оставить комментарий Читать комментарии (39)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии