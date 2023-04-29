ВИДЕО DELFI | Мэр Одессы: будем развивать туристические связи с Эстонией

На вопрос, планируются ли в будущем какие-то проекты развития сотрудничества с Эстонией, мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что одно из основных направлений - развитие туризма. "Солнечную, красивую Одессу знают все, в том числе и в Эстонии. Городская власть делает все возможное, чтобы восстановить нашу архитектурную привлекательность, развивать туристические маршруты. Я думаю, что культура станет движущей силой наших отношений. Потом подтянется экономика и все остальное. Но первыми всегда шли культура и туризм, которые объединяют людей. А когда люди объединены, они больше знают друг о друге, хотят вместе работать. Поэтому я надеюсь на такое сотрудничество“, - сказал мэр Одессы.