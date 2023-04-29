ВИДЕО DELFI | Мэр Одессы: будем развивать туристические связи с Эстонией(35)
Журналист Delfi побывал в Одессе и спросил у мэра Геннадия Труханова, как "жемчужина у моря" планирует развиваться в будущем, разрабатываются ли какие-то проекты сотрудничества с Эстонией и можно ли сейчас приезжать на отдых в знаменитый город у Черного моря.
На вопрос, планируются ли в будущем какие-то проекты развития сотрудничества с Эстонией, мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что одно из основных направлений - развитие туризма. "Солнечную, красивую Одессу знают все, в том числе и в Эстонии. Городская власть делает все возможное, чтобы восстановить нашу архитектурную привлекательность, развивать туристические маршруты. Я думаю, что культура станет движущей силой наших отношений. Потом подтянется экономика и все остальное. Но первыми всегда шли культура и туризм, которые объединяют людей. А когда люди объединены, они больше знают друг о друге, хотят вместе работать. Поэтому я надеюсь на такое сотрудничество“, - сказал мэр Одессы.
Он добавил, что, несмотря на внешнее спокойствие местных жителей, внутренний страх бомбардировок и стрельбы никуда не делся. "Приглашаем всех, но нужно понимать, что это территория, на которой бомбят, стреляют, запускают ракеты. Это имеет определенные риски“