ФОТО | В Таллинне прошел Фестиваль кофе

Гости фестиваля смогли познакомиться со многими различными сортами кофе, способами и оборудованием для приготовления кофе. Кроме того, в рамках фестиваля прошли кофейные соревнования, где из десятков участников были определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе.