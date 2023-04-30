Новости
30.04.2023, 09:45

ФОТО | В Таллинне прошел Фестиваль кофе

 (8)
ФОТО: Delfi Meedia

28 и 29 апреля в Котле культуры прошел седьмой фестиваль Tallinn Coffee Festival, завоевавший горячую любовь кофейных гурманов.

Основная цель Таллиннского фестиваля кофе – представление и популяризация культуры кофе, знакомство с новыми продуктами и предложение развлечений для всей семьи.

Гости фестиваля смогли познакомиться со многими различными сортами кофе, способами и оборудованием для приготовления кофе. Кроме того, в рамках фестиваля прошли кофейные соревнования, где из десятков участников были определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии