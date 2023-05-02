Во Франции выставили на продажу замок, где судили ведьм в Средневековье

Французский форт XIII века с 20 спальнями выставили на продажу за 4,5 млн евро (почти 400 млн рублей). В Средних веках здесь судили ведьм и сжигали несчастных на костре. В огромном замке есть казармы, пекарня и госпиталь, пишет "Моя Планета".

Форт Кейрас в Верхних Альпах построили в 1265 году — для защиты местных жителей от нашествий варваров. У замка богатая, но жуткая история — в XV-XVI веках его использовали как место для судебных процессов и расправ над ведьмами. В 1692 году его укрепили в военных целях, и модификации оказались полезными — форт „поучаствовал“ даже во Второй мировой войне.

В 1950-х годах замок превратили в лагерь отдыха для детей, а с 1967 году форт имеет сугубо гражданское назначение. Сейчас это семейный дом, музей, место проведения свадеб и памятник истории. Летом форт Кейрас посещают туристы. Замок расположен на вершине скалистого уступа в окружении гор, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Под фортом находится узкое и дикое ущелье Гиль.

На территории замка расположены солдатские казармы, пекарня, больница, складские помещения и даже часовня. Здесь есть 20 спален, 13 ванных комнат, а общая площадь участка составляет почти 140 000 м². Ванные сделаны в винтажном стиле, в кухнях можно найти как традиционные кирпичные, так и дровяные печи. Внутрь замка можно попасть через главный вход с разводного моста, пишет Daily Mail.