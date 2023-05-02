В кинотеатре Sõprus стартует Фестиваль фильмов о еде

В честь 5-й годовщины фестиваля документальные фильмы, демонстрирующиеся каждый вторник мая, предложат восхитительный кинематографический опыт на любой вкус - мероприятие откроет показ фильма „Mibu. La luna en un plato“ (“Мибу. Луна на тарелке“), об одном из самых эксклюзивных ресторанов в мире Mibu. Ресторан площадью 20 м2 в Токио не имеет ни часов работы, ни меню, ни веб-сайта, поскольку забронировать столик могут только его члены. Но еда, как говорят, настолько хороша, что заставляет обедающих плакать от восторга.



Документальный фильм „Virgilio“ (“Вирхилио“), который будет показан на следующей неделе, рассказывает о знаменитом перуанском шеф-поваре Вирхилио Мартинесе, чей ресторан Central на протяжении многих лет назывался одним из лучших заведений в мире. Вирхилио находит новый глоток свежего воздуха для своего ресторана, используя новаторский и уникальный подход, который возвращает его к истокам.



В программу также включены фильмы о пиццмейкере с большими амбициями, о специальном кулинарном курсе в тюрьме США, а также об удивительном поваре Чарли Троттере и его взлете и падении.



Фестиваль фильмов о еде пройдет со 2 по 30 мая в кинотеатре Sõprus. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке или с английскими субтитрами. Расписание фильмов можно найти на сайте www.toidufilmidefestival.ee, а билеты продаются в кассе кинотеатра и на сайте.



Фестиваль проводится при поддержке Stockmann, Santa Maria и Master Chef Eesti.