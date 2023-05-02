ФОТО | На фестивале кофе определили лучшего в Эстонии мастера по созданию на кофе рисунков из молока
На конкурсе бариста Estonian Latte Art Throwdown 2023, который прошел на Таллиннском фестивале кофе в Kultuurikatеl в субботу 29.04, был назван лучший мастер по созданию на кофе рисунков из молока. В этом году им стал бариста из „Kiosk kohvikud“ Михаил Жарков.
По словам кофейного эксперта, выигравшего чемпионат на этот раз, он принял участие без больших ожиданий. „Поскольку предыдущие соревнования прошли не очень удачно, я очень волновался, поэтому в этом году я решил расслабиться и просто наслаждаться моментом“, — прокомментировал Жарков. По мнению победителя, то, что в финале нужно было нарисовать из молока на поверхности кофе, требовало отточенной техники и в то же время должно было хорошо выглядеть.
2-ого места на конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2023 удостоился Симон Лыпп (Paper Mill), 3-ее место получил Рауль Тооми (Paper Mill).
По словам координатора конкурса Рихарда Тихасте, уровень латте-арта в Эстонии всегда был очень высоким. „На соревнованиях можно было увидеть настоящую самоотдачу и профессионализм“, — добавил Рихард. „В Эстонии есть настоящие мастера, которые увлечены своим делом всей душой и этим помогают развивать кофейную культуру. Финал конкурса – это всегда большой кофейный праздник, полный эмоций, радости и поддержки зрителей“.
На конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2023, где участники состязались в создании рисунков из молока, участники должны были максимально точно и быстро нарисовать на кофе изображение, которое они вытащили. Соревнования строились по методу плей-офф: соревновались парами, лучшие из каждой пары переходили в следующий раунд, пока не остались два последних участника, или финалиста. В финале определился победитель конкурса. В мероприятии приняли участие 16 конкурсантов из Эстонии и Латвии.
Кроме того, на фестивале кофе прошел чемпионат Эстонии по каппингу, где в этом году победителем стал Алгер Ави. (Pierre Café, Тарту). „Я приехал не побеждать, а участвовать, наслаждаться фестивалем кофе и компании лучших кофейных мастеров“, признается победитель чемпионата, который ежедневно работает официантом-бариста в уютном Pierre Café в Тарту. „Мы провели небольшой конкурс каппинга с нашими сотрудниками в кафе, что безусловно способствовало хорошему результату. В следующем году у меня есть определенное желание снова участвовать“. Из 8 проб кофе, поставленных перед мужчиной в финале, победитель угадал целых 5.
Таллиннский фестиваль кофе прошел уже в седьмой раз, 28 и 29 апреля на территории Kultuurikatеl. На мероприятии можно было познакомиться с множеством различных и особых сортов кофе, способами и оборудованием для приготовления кофе. Помимо кофе на фестивале были представлены и другие горячие напитки, такие как чай, матча и какао, а также заведения уличной еды.
Дополнительная информация: www.tallinncoffeefestival.ee
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