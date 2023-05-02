ФОТО | На фестивале кофе определили лучшего в Эстонии мастера по созданию на кофе рисунков из молока

По словам кофейного эксперта, выигравшего чемпионат на этот раз, он принял участие без больших ожиданий. „Поскольку предыдущие соревнования прошли не очень удачно, я очень волновался, поэтому в этом году я решил расслабиться и просто наслаждаться моментом“, — прокомментировал Жарков. По мнению победителя, то, что в финале нужно было нарисовать из молока на поверхности кофе, требовало отточенной техники и в то же время должно было хорошо выглядеть.



2-ого места на конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2023 удостоился Симон Лыпп (Paper Mill), 3-ее место получил Рауль Тооми (Paper Mill).



По словам координатора конкурса Рихарда Тихасте, уровень латте-арта в Эстонии всегда был очень высоким. „На соревнованиях можно было увидеть настоящую самоотдачу и профессионализм“, — добавил Рихард. „В Эстонии есть настоящие мастера, которые увлечены своим делом всей душой и этим помогают развивать кофейную культуру. Финал конкурса – это всегда большой кофейный праздник, полный эмоций, радости и поддержки зрителей“.



На конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2023, где участники состязались в создании рисунков из молока, участники должны были максимально точно и быстро нарисовать на кофе изображение, которое они вытащили. Соревнования строились по методу плей-офф: соревновались парами, лучшие из каждой пары переходили в следующий раунд, пока не остались два последних участника, или финалиста. В финале определился победитель конкурса. В мероприятии приняли участие 16 конкурсантов из Эстонии и Латвии.