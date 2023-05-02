Туристы сняли дом через Airbnb. Жилье им не понравилось и они нашли необычный способ отомстить хозяину недвижимости

Пара туристов забронировала через Airbnb дом в Южной Корее на 25 дней. Правда, перед поездкой они не обратили внимания на одну "маленькую" деталь - в каком именно районе расположено арендуемое жилье. Прибыв на место, оказалось, что дом находится в пригороде, а не в центре города. Расположение их категорически не устроило и они захотели отменить бронирование. Однако владелец отказался возвращать деньги, поскольку проживание было оплачено заранее, а найти новых жильцов на столь длительный срок уже не удастся.

Туристы решили отомстить. Узнав, что в доме, где они остановились, нет камер наблюдения, они включили в помещениях все лампы и электрические приборы, а также открыли краны в ванной и на кухне. После чего сразу же уехали из арендуемого дома путешествовать по Южной Кореи. За все 25 дней, на которые было оформлено бронирование, туристы возвращались в дом всего пять раз и не более чем на пять минут. И все это время в доме горел свет и текла вода ...

Хозяин дома узнал о проблеме только после того, как срок бронирования закончился. Шокированный мужчина увидел пустой дом с зажженными газовыми конфорками, горячим полом и открытыми окнами. В еще больший шок его повергли полученные счета - ежедневное потребление воды, газа и электричества превышало норму в пять раз. В общей сложности пара потратила 120 тонн воды. В итоге за воду и электричество нужно было заплатить по 116 долларов, а вот за газ - 730 долларов.

К сожалению, владелец дома не смог поймать нарушителей, так как они к тому времени уже покинули страну. Поэтому мужчине пришлось самому оплачивать все эти огромные счета. Он связался со службой поддержки Airbnb, но ему сказали, что компания не несет ответственности в подобных случаях и проблему следует решать непосредственно с клиентом.