"В наши коктейли что-то подсыпали": как отдых эстонских туристок закончился сущим кошмаром

„Это был последний день нашего отпуска. В половине двенадцатого мы спустились в бар отеля, потому что решили, что нет смысла идти спать, когда через три часа нужно ехать в аэропорт“, - так описывает начало роковой апрельской ночи в одном из курортных городов южной Европы Мари (имя изменено - прим.ред.), мама троих детей. Мари и ее подруга по несчастью Карин (имя изменено - прим.ред.) - обычные 40-летние женщины, которые никогда в жизни даже представить себе не могли, что могут попасть в подобную ситуацию на отдыхе.

„Мы заказали по коктейлю. Это был очень тихий бар отеля, большинство столиков были пусты. Никаких громких вечеринок“, — вспоминает Карин. Присев у барной стойки, Мари и Карин заказали для начала легкие коктейли Spritz и стали общаться с барменом.

После того как они допили свои первые коктейли, женщины заказали еще по одному. „Затем мы оставили напитки на столе и вышли на улицу покурить. Вернулись, я сделала глоток своего коктейля — и с того момента больше ничего не помню“, — рассказывает Мари. И ровно с того же момента ничего не помнит и Карин.