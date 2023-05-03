"В наши коктейли что-то подсыпали": как отдых эстонских туристок закончился сущим кошмаром(18)
Наверное, данная ситуация знакома почти каждому туристу, кто хоть раз отдыхал на курорте: в ожидании какого-то мероприятия (экскурсии, трансфера и т.д.) вы заходите в бар гостиницы, близлежащее кафе или ресторан и заказываете коктейль, пиво, чашку кофе или бутылочку прохладительного напитка. Выпиваете и довольные отправляетесь дальше. Но бывает и по-другому: вы заходите в бар, заказываете коктейль, выходите на пару минут покурить, возвращаетесь, делаете глоток заказанного напитка, а дальше ... а дальше всё как в тумане.
„Это был последний день нашего отпуска. В половине двенадцатого мы спустились в бар отеля, потому что решили, что нет смысла идти спать, когда через три часа нужно ехать в аэропорт“, - так описывает начало роковой апрельской ночи в одном из курортных городов южной Европы Мари (имя изменено - прим.ред.), мама троих детей. Мари и ее подруга по несчастью Карин (имя изменено - прим.ред.) - обычные 40-летние женщины, которые никогда в жизни даже представить себе не могли, что могут попасть в подобную ситуацию на отдыхе.
„Мы заказали по коктейлю. Это был очень тихий бар отеля, большинство столиков были пусты. Никаких громких вечеринок“, — вспоминает Карин. Присев у барной стойки, Мари и Карин заказали для начала легкие коктейли Spritz и стали общаться с барменом.