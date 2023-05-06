ФОТО | В таком грузинском ресторане вы еще не были! Lendav Maaler в Таллинне модернизирует классические вкусы Грузии

Lendav Maaler - грузинский ресторан и культурное пространство, предлагающее модернизированную традиционную кухню, исключительный выбор грузинских вин и коктейлей, музыкальные мероприятия, фотовыставки и вечерами, посвященными грузинскому искусству.

Название и концепция ресторана вдохновлены картиной „Летающий маляр“ известного грузинского художника и одного из основателей грузинского модернизма – Петре Отцхели.

Lendav Maaler предлагает совершенно уникальную интерпретацию традиционной грузинской кухни: повара стремятся модернизировать классические вкусы, оставаясь верными своим корням. А также там можно попробовать изюминку - оранжевое вино.

С недавнего времени у ресторана новый шеф-повар - Мариам Элиашвили из Тбилиси. Смотрите, кто пришел на дегустацию нового меню ресторана!

Ресторан Lendav Maaler находится по адресу Кентманни, 4 в центре Таллинна.