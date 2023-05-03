03.05.2023, 08:42
ВИДЕО | В Норвегии открыли самый длинный пешеходный туннель в мире
ФОТО: Photo by Robert Bye on Unsplash
Самый длинный пешеходный и велотуннель в мире теперь в норвежском Бергене. Его начали строить еще в 2019-м, завершили только сейчас, сообщает портал 34travel.me.
Туннель решили сделать из-за расширения трамвайной линии в городе. Власти также надеются, что он позволит уменьшить трафик в городе и сократить выбросы. Туннель тянется на три километра и объединяет два жилых района. Пройти его можно за 40 минут, проехать на байке – за 10.
Там нет окон и мало солнечного света, но повсюду – арт-инсталляции и светильники. Есть остановки для отдыха. Дополнительно – камеры наблюдения и телефоны экстренных служб.
Работает туннель ежедневно с 5:30 до 23:30.