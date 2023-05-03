ВИДЕО | В Норвегии открыли самый длинный пешеходный туннель в мире

Туннель решили сделать из-за расширения трамвайной линии в городе. Власти также надеются, что он позволит уменьшить трафик в городе и сократить выбросы. Туннель тянется на три километра и объединяет два жилых района. Пройти его можно за 40 минут, проехать на байке – за 10.