C 1 мая всю Германию можно объехать за 49 евро

При этом речь идет исключительно о локальном и региональном транспорте: городских автобусах, трамваях, метро, пригородных поездах и так далее. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно - обладатели билета за 49 евро пользоваться ими не смогут. Исключение было сделано только для сообщения в Баден-Вюртемберге. На отрезке между Штутгартом и Зингеном обладатели единого проездного могут воспользоваться и услугами скоростных поездов, которые в данном случае являются единственной возможностью для пассажиров добраться из одного города в другой.

Канцлер Шольц сел за руль автобуса



В прошедший четверг, 27 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил перед журналистами в Берлине и назвал „Немецкий билет“ важным этапом на пути модернизации немецкого общества, после чего символически проехал круг за рулем столичного рейсового автобуса. По мнению Шольца, понять то, насколько велики будут изменения в сознании немцев, которые пересядут на общественный транспорт, и как повлияет введение льготного билета на экологию в Германии, можно будет лишь в долгосрочной перспективе. В данный момент делать выводы слишком рано.

Профсоюзы, природоохранные организации и объединения, чья деятельность направлена на защиту социально уязвимых групп населения, критикуют 49-евровый билет за дороговизну. За провоз велосипеда надо доплачивать, как и за проезд в вагонах первого класса (а таковые имеются в ФРГ и в региональных поездах). Пока не совсем ясно, как будут обстоять дела с такими видами транспорта, как, например, паромы. Так или иначе, каждому путешественнику рекомендуется подробно изучить маршрут, прежде чем отправляться в ближний или дальний путь.

Куда можно доехать за 49 евро